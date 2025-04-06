شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل ثان.. مرض مرتبط بالحصبة يتفشى في تكساس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

منظمة الصحة العالمية

الدمام - شريف احمد - قال متحدث طبى أمريكى إن طفلا ثانيا توفي بسبب مرض مرتبط بالحصبة في انتشار متزايد للمرض في ولاية تكساس.وقال آرون ديفيس، المتحدث باسم نظام الرعاية الصحية التابع لمركز جامعة تكساس الطبي الصحي في لوبوك، إن الطفل "كان يتلقى العلاج من مضاعفات مرض الحصبة أثناء وجوده في المستشفى" ولم يكن قد حصل على اللقاح.وكان طفل في سن المدرسة لم يتلق اللقاح قد توفى بسبب الحصبة في فبراير بمدينة لوبوك، لتسجل بذلك أول حالة وفاة بسبب الحصبة في الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن.وبعد أكثر من شهرين على بداية تفشي المرض، يعتقد أن تفشي الحصبة في غرب تكساس قد انتقل إلى ولايات نيو مكسيكو وأوكلاهوما وكانساس، مما أدى إلى إصابة ما يقرب من 570 شخصا.كما أبلغت منظمة الصحة العالمية عن حالات مرتبطة بتكساس ظهرت في المكسيك، وارتفع عدد الحالات في ولاية تكساس بمقدار 81 حالة بين 28 مارس و4 أبريل، وتم نقل 16 شخصا إضافيا إلى المستشفى.وتوجد حاليا فرقة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على الأرض في تكساس للمساعدة في الاستجابة لتفشي المرض.