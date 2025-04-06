السعودية | الخريف: منظومة الصناعة والثروة المعدنية تحظى باهتمام وحرص القيادة لتكون ركيزة رئيسية في تنويع الاقتصاد الوطني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، على الاهتمام الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية والمحتوى المحلي من قِبل القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- لأداء هذه القطاعات ونتائجها، وحرصه على تمكينها لتكون ركيزة رئيسية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال جولة معايدة شملت مختلف جهات المنظومة بمناسبة عيد الفطر المبارك، قدّم خلالها التهنئة للجميع, مؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات؛ لدفع مسيرة النمو الصناعي والتعديني، وتطوير المحتوى المحلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.

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