ميرنا وليد - بيروت - بعد نجاحها مؤخرا بأغنية "الحربين" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة هيفا الفقيه، عادت الفنانة واليوتيوبر بيسان إسماعيل الى لبنان لتصوير عمل فني جديد بعنوان "هيهات" من توقيع المخرجة هيفا الفقيه.
الأغنية من المتوقع ان تحقق نجاحا لافتا، اذ دائما ما تلاقي اختيارات بيسان الفنية نسب مشاهدة عالية ورواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.
موقع "الفن" تواجد في كواليس تصوير أغنية بيسان إسماعيل الجديدة، وقد أجرينا معها لقاء تحدثنا فيه عن العمل وأجواء الكليب، كما ايضا أجرينا لقاء مع مخرجة الكليب هيفا الفقيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بيسان إسماعيل تعترف: "أقدمت على الغش" وهيفا الفقيه تُصارح الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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