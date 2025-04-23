رامي صبري يطلب الدعاء لابنه بعد تعرضه لوعكة صحية

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان رامي صبري متابعيه منشوراً عبر حسابه، أعلن فيه عن تعرض إبنه لوعكة صحية شديدة، داعياً جمهوره ومتابعيه إلى الدعاء له.

وكتب صبري: "حبيبي يا ابني، يا رب تطلع بألف سلامة، اللهم إني استودعتك ابني فهو قرة عيني، يا رب أبعد عنه كل مكروه واحفظه بحفظك يا كريم، اللهم لا تريني فيه ما يؤذيني، يا رب أسعد أيامه".

وفي منشور آخر، نشر صبري صورة جمعته بابنه وعلّق عليها بكلمات مؤثرة قائلاً: "علي القلب الطيب"، في إشارة إلى مدى ارتباطه بابنه وحنانه الكبير تجاهه، ما لاقى تفاعلاً واسعاً بين جمهوره ومتابعيه الذين تمنوا السلامة للطفل.