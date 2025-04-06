شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية وغزة وسط عمليات هدم وتجريف والان نبدء بالتفاصيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على تجمع للفلسطينيين في حي التفاح بمدينة غزة.وارتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 45 شهيدًا معظمهم أطفال ونساء.وفي الضفة الغربية، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات قرب مدينة رام الله، ترافق ذلك مع عمليات هدم وتجريف لممتلكات الفلسطينيين بمدينة طوباس.كانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 26 فلسطينيًا وأصيب 113 بجروح مختلفة، في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي طال مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال 24 ساعة.وأفادت بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 50,695 شهيدًا و 115,338 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.ولفتت إلى وجود آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.​​​​​​