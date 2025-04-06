مركز التحكيم الرياضي السعودي يُشارك في منتدى الاستثمار الرياضي SIF

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يُشارك مركز التحكيم الرياضي السعودي في فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي (SIF)، الذي ينطلق غدًا في الرياض تحت رعاية وزارتي الرياضة والاستثمار، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.

وتستهل مشاركة المركز بجلسة نقاشية تُعقد غدًا الاثنين بعنوان: “التحكيم في المنازعات الرياضية وعقود الرعاية والاستثمار الرياضي”، ويشارك فيها كل من عضو مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتورة نجلاء الحقيل، والدكتور فيصل الفاضل الخبير التشريعي، والمحكم المعتمد لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي (SSAC) ومحكمة التحكيم الرياضية (CAS) أحمد أبو عمارة.

ويتحدث رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد بن ناصر باصّم في الجلسة الرئيسة للمنتدى، التي تُعقد يوم الثلاثاء تحت عنوان: “التحكيم والاستثمار في القطاع الرياضي”، إلى جانب كل من رئيس اللجنة الوطنية للأندية الرياضية هادي آل كليب، ورئيس قطاع الرياضة في شركة Pinsent Masons تريفور واتكينز.

وتُختتم مشاركة المركز في المنتدى بورشة عمل بعنوان: “التحكيم في منازعات الاستثمار الرياضي”، تُقام يوم الأربعاء المقبل, ويقدّمها المحكَّم المعتمد لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي حسان بن إبراهيم السيف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد بن ناصر باصّم، أن مشاركة المركز في منتدى الاستثمار الرياضي تأتي انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز بيئة رياضية عادلة وقانونية متكاملة تدعم نمو الاستثمار الرياضي في المملكة, مشيرًا إلى أن المركز يسعى من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أهمية ترسيخ مبادئ العدالة وحماية الحقوق في القطاع الرياضي عبر آليات تحكيم فعّالة تُسهم في حل المنازعات الرياضية وما يتصل بها، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة المنظومة الرياضية في المملكة.

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