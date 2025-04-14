انت الان تتابع خبر استناداً لقرارات مجلس الوزراء.. تسليم أكثر من 1200 كتـاب تمليك منازل للأيزيديين بنينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بالموافقة على مرسوم تقديم حل شامل ودائم للإيزيديين في سنجار ومنحهم مرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل لشاغليها في 12 كانون الأول 2022.

وفي 12 كانون الأول 2022، وافق مجلس الوزراء على مرسوم تقديم حل شامل ودائم للإيزيديين في سنجار ومنحهم مرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل لشاغليها، واليوم تم تسليم أكثر من 1200 كتـاب تمليـك من قبل مديرية بلديات نينوى استناداً الى قرارات مجلس الوزراء مما يعني بدء عملية تسجيل المنازل واصدار السندات بشكل رسمي.

وتتواصل عملية التسجيل خلال المدة المقبلة لغاية إنجـاز المنازل والأراضي كافة وبعدد 12000 سند تمليك في سنجار، وهذه المنازل توزع لأول مرة في العراق منذ 50 عاماً.

فمنذ سنة 1975 عاقب النظام السابق المجتمع الإيزيدي ودمر أكثر من 148 قرية إيزيدية وردم كل الابار والينابيع وأجبرهم على العيش في 11 مجتمعا سكنيـاً في جبل سنجار، ويعد محمد شياع السوداني أول رئيس وزراء عراقي يبادر الى حل هذه المشكلة من خلال توزيع السندات بعد اصدار مجموعة قرارات في جلسة مجلس الوزراء عالجت مشكلة سكن المجتمع الإيزيدي.

وهذا المشروع مشترك بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية، واليوم أصدرت المجموعة الأولى من السندات وستتواصل عملية الإصدار من اجل تشجيع العودة الى سنجار.

من جانبها، أعلنت وزارة العدل تسجيل أول دار سكنية عائدة للمواطنين من المكون الإيزيدي في قضاء سنجار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من وزير العدل خالد شواني، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتمليك الدور السكنية لأبناء المكون الإيزيدي.

وأوضحت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في إنصاف المكون الإيزيدي التي تعرضت لانتهاكات جسيمة خلال سيطرة تنظيم داعش، حيث تم استملاك أول دار وإصدار أول سند طابو رسمي في هذا السياق".

وفي السياق ذاته، شهدت دائرة التسجيل العقاري في سنجار إنجاز اصدار 130 سنداً عقارياً خلال الدوام الرسمي، في إطار حملة مكثفة لتسهيل إجراءات المواطنين وتعزيز حقوقهم القانونية.

وأكدت الوزارة أن "هذا الإنجاز يمثل وجهة نظر الحكومة ضمن المنهاج الحكومي في تمكين حقوق المواطنين الازيدين".