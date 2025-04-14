الامارات | أبل أم سامسونج أم شاومي.. من فاز في سباق مبيعات الهواتف الذكية عالمياً؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات شركة كاونتر بوينت ريسيرش اليوم (الاثنين) أن شركة أبل تصدرت مبيعات الهواتف الذكية عالمياً في الربع الأول من العام، بفضل إطلاق هاتفها آيفون 16 إي، والطلب القوي عليه في دول مثل اليابان والهند.

وذكرت الشركة أن «أبل» استحوذت على 19% من سوق الهواتف الذكية، على الرغم من ثبات مبيعاتها أو انخفاضها في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، تلتها سامسونج بحصة سوقية بلغت 18%.

وأشارت شركة كاونتر بوينت، التي تتوقع تراجع سوق الهواتف الذكية هذا العام بسبب حالة الغموض المتعلقة بالرسوم الجمركية، إلى أن «شاومي» حافظت على زخم مبيعاتها لتأتي في المركز الثالث، بينما احتلت «فيفو» المركز الرابع، وجاءت «أوبو» في المركز الخامس.