انت الان تتابع خبر 19 محافظة ام بقيت 18.. برلماني يشكك بشرعية حلبجة: لم يكتمل النصاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي لـ الخليج 365، إن "يمكن للدائرة الإعلامية التأكد من خلال الكاميرات ان الجلسة لم يكن النصاب فيها مكتملاً ولم تكن مستقرة".

وأضاف، أن "بعض أعضاء مجلس النواب تركوا الجلسة وغادروا قاعة المجلس"، مطالباً رئاسة البرلمان والدائرة الإعلامية "بإعادة النظر بجلسة التصويت على استحداث محافظة حلبجة والتدقيق بأعداد المصوتين".

وأشار الى أنه "على رئاسة المجلس إعادة النظر بشرعية الجلسة"، مبيناً أن "هناك من يطعن بشرعية هذه الجلسة وقانونيتها في حال اكتمل النصاب او لم يكتمل".

