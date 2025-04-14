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19 محافظة ام بقيت 18.. برلماني يشكك بشرعية حلبجة: لم يكتمل النصاب

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19 محافظة ام بقيت 18.. برلماني يشكك بشرعية حلبجة: لم يكتمل النصاب

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي لـ الخليج 365، إن "يمكن للدائرة الإعلامية التأكد من خلال الكاميرات ان الجلسة لم يكن النصاب فيها مكتملاً ولم تكن مستقرة".
وأضاف، أن "بعض أعضاء مجلس النواب تركوا الجلسة وغادروا قاعة المجلس"، مطالباً رئاسة البرلمان والدائرة الإعلامية "بإعادة النظر بجلسة التصويت على استحداث محافظة حلبجة والتدقيق بأعداد المصوتين".
وأشار الى أنه "على رئاسة المجلس إعادة النظر بشرعية الجلسة"، مبيناً أن "هناك من يطعن بشرعية هذه الجلسة وقانونيتها في حال اكتمل النصاب او لم يكتمل".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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