اخبار الرياضه

الامارات | الأهلي المصري يتفوق على مدريد وبرشلونة.. والفيصلي الأردني أفضل من بايرن ميونيخ!

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • الامارات | الأهلي المصري يتفوق على مدريد وبرشلونة.. والفيصلي الأردني أفضل من بايرن ميونيخ! 1/2
  • الامارات | الأهلي المصري يتفوق على مدريد وبرشلونة.. والفيصلي الأردني أفضل من بايرن ميونيخ! 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يتفوق على مدريد وبرشلونة.. والفيصلي الأردني أفضل من بايرن ميونيخ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير إنجليزي بأن النادي الأهلي المصري يعتبر أكثر نادي في العالم تتويجاً بالبطولات برصيد 123 لقباً متفوقاً على أندية عالمية بحجم الإسباني (السادس بـ102 بطولة)، ومواطنه (السابع بـ98 بطولة).

وأظهر التقرير الذي نشره موقع "givemesport" الإنجليزي أن نادياً عربياً آخر سجل حضوره بين الأندية الأكثر تتويجاً وهو الفيصلي الأردني الذي احتل المركز العاشر بـ 84 بطولة في خزائنه.


قائمة الأندية العشرة الأكثر تتويجاً في العالم

1- الأهلي المصري 123 بطولة

2- سيلتك الأسكتلندي 119

3- رينجرز الأسكتلندي 118

4- ناسيونال الأوروغوياني 118

5- أتلتيكو بينارول الأوروغوياني 110

6- ريال مدريد الإسباني 102

7- برشلونة الإسباني  98

8- بنفيكا البرتغالي 85

9- بورتو البرتغالي 85

10- الفيصلي 84

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا