الامارات | الأهلي المصري يتفوق على مدريد وبرشلونة.. والفيصلي الأردني أفضل من بايرن ميونيخ!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير إنجليزي بأن النادي الأهلي المصري يعتبر أكثر نادي في العالم تتويجاً بالبطولات برصيد 123 لقباً متفوقاً على أندية عالمية بحجم ريال مدريد الإسباني (السادس بـ102 بطولة)، ومواطنه برشلونة (السابع بـ98 بطولة).

وأظهر التقرير الذي نشره موقع "givemesport" الإنجليزي أن نادياً عربياً آخر سجل حضوره بين الأندية الأكثر تتويجاً وهو الفيصلي الأردني الذي احتل المركز العاشر بـ 84 بطولة في خزائنه.



قائمة الأندية العشرة الأكثر تتويجاً في العالم

1- الأهلي المصري 123 بطولة

2- سيلتك الأسكتلندي 119

3- رينجرز الأسكتلندي 118

4- ناسيونال الأوروغوياني 118

5- أتلتيكو بينارول الأوروغوياني 110

6- ريال مدريد الإسباني 102

7- برشلونة الإسباني 98

8- بنفيكا البرتغالي 85

9- بورتو البرتغالي 85

10- الفيصلي 84