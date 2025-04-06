انتهاء تصوير فيلم The seven dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز

أضخم إنتاج سينمائي عربي

تدريب 75 شاب وشابة سعوديين

شهور من التحضير والتصوير

ميزانية الفيلم تتجاوز 40 مليون دولار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 01:19 صباحاً - كشف المستشار، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، عن الانتهاء من تصوير فيلم، بطولة الثنائي، ومن المُقرر طرحه في دور السينما خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري.ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مقطع فيديو من كواليس المشروع، قائلًا: "الحمد لله.. تم الانتهاء من تصوير فيلم 7Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ.. التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض.. بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي، ونخبة من نجوم العالم العربي، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي، ومنة شلبي، وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبير".وأضاف: "نفخر بمشاركة القوات السعودية الخاصة في هذا العمل الضخم، والشكر كل الشكر والعرفان لسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود، على الدعم الكبير.. الشكر موصول للمخرجين العالميين Adil El Arbi وBilall Fallah، والمنتج العالمي Ivan Atkinson، ولكل شخص في فريق العمل.. شكر خاص للفريق السعودي بقيادة صلة ستوديو (د. راكان الحارثي، عدنان كيال، وعبد الإله القرشي) بالشراكة مع موسم الرياض وGEA.. نفخر بتطوير الكوادر الوطنية، بحيث تم تدريب 75 شاب وشابة سعوديين في الإنتاج، وشارك أكثر من 100 سعودي وسعودية بمجموع 175 في طاقم العمل.. قصة وفكرة الفيلم من تطويري مع فريق Big Time، ومن كتابة وحوار الأستاذ محمد الدباح، وتحت إشراف الكاتب العالمي Daniel Knauf.. هذا أول عمل يتم تصويره في استوديوهات الحصن Big Time".وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد كشف عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، كواليس هذا الفيلم المرتقب، قائلًا: "مجهود كبير يقوم به كل فريق العمل، وخصوصًا النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد عز، أتابع تقارير الفيلم يوميًا، وتم بالتوازي تصوير فيلم خاص لما وراء الكواليس، يشرح الجهد الكبير الذي بدأ منذ شهر يونيو 2024 إلى شهر مايو 2025، بداية من الفكرة التي خطرت لي عند مشاهدة لوحات للفنان الأمريكي Cassius Coolidge، وكتب السيناريو والحوار الكاتب المبدع محمد الدباح، وبإشراف واستشارة الكاتب الأمريكي Daniel Knauf".وتابع: "خلال الفيلم سيتم في أحد المشاهد تفجير ضخم بوزن 2000 كيلو من مادة Nitram Explosives، من تنفيذ الخبير العالمي Duncan Capp، لتحطيم الرقم القياسي في التفجير في الأفلام بزيادة 30٪ عن الرقم القياسي السابق، والتصوير تم بكاميرات وعدسات Panavision، وسيشارك في الفيلم مجموعة من النجوم العالميين.. سيكون هناك مرحلة ما قبل هذا الفيلم وما بعده في المنطقة".يمكنك قراءة.. أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025

فيلم The Seven Dogs من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبيرا من الفنانين سواء المصريين أو العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، والفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، سيناريو وحوار محمدالدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما "bad boys 3"، ويعد الفيلم الأضخم في تاريخ السينما العربية حيث تصل ميزانيته إلى 40 مليون دولار.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».