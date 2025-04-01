ديميت أوزديمير بأول صورة لها مع حبيبها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الصحافة التركية الصورة الأولى للنجمة التركية ديميت أوزديمير برفقة حبيبها رجل الأعمال قادير جونيش، وذلك من عطلتهما في أميركا، وقد نالت الصورة اعجاب الكثير من المتابعين.



على صعيد آخر تشارك ديميت حاليا في مسلسل "حلم أشرف"، من كتابة أدهم أوزيشيك، وإخراج أولوتش باريرقدار، وتدور احداثه حول شخصية "أشرف"، زعيم عصابة إجرا مية تُدعى "الأيتام"، الذي رغم قوته وثرائه، يعيش مأساة عاطفية بسبب حبه لفتة رآها في طفولته وسماها "رؤيا"، إلى أن تدخل حياته "نيسان" التي تقوم بدورها ديميت أوزديمير، وهي موسيقية شابة وتعمل كجاسوسة لصالح ضابطة الشرطة "تشيدام"، التي تسعى للإيقاع به.