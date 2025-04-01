كيفانش تاتليتوغ يرفع الصوت: "لا عيد لي"

ميرنا وليد - بيروت - أحدث النجم التركي كيفانش تاتليتوغ جدلا كبيرا بين الجمهور في تركيا بسبب منشوره في عيد الفطر المبارك، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "في حين ان هناك شباب في السجن لا يستطيعون تقبيل أيادي والديهم لا عيد لي".



على صعيد آخر اتخذ كيفانش تاتليتوغ وزوجته، خبيرة الأزياء باشاك ديزر، قراراً بالانتقال إلى لندن، تمهيداً لمرحلة تعليمية جديدة لابنهما كورت إيفه.

ووفقاً للتقارير، فكّر الزوجان في شراء منزل، لكن بعد صعوبة العثور على عقار يناسب تطلعاتهما، قررا استئجار منزل بتكلفة شهرية قدرها 5000 دولار، ودفعا مقدمًا قيمة إيجار السنة كاملة، ما يعادل نحو 60,000 دولار.