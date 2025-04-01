شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات واصابات .. موكب عرس يتحول لمأتم في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مديرية القبيطة شمال محافظة لحج، جنوب اليمن، ثلاثة حوادث مرورية، الثلاثاء 1 إبريل 2025، ادت الى وفيات، واصابات متباينة. وافاد مصادر محلية ان سيارة كانت تحمل عريس وعروسته ومرافقين لهما تعرضت لحادث مروري في منطقة ضمران، شمال غرب مديرية القبيطة. وافادت المصادر ان العروسين نقلا إلى العناية المركزة في احد مستشفيات الحوبان بتعز، فيما توفت اثنتين من مرافقات الع lد وفي منطقة السعادنة شرق مديرية القبيطة، توفى المعلم محمد فريد علي خضر، اثر حادث مروري تعرضت له دراجته النارية. واوضحت المصادر ان دراجة خضر سقطت في منحدر صخري بعد ان فقد السيطرة عليها، ما تسبب في وفاته. وفي الاطراف الشرقية للمديرية ادى حادث مروري قرب جسر عقان الى وفاة هادي فتحي محمد ردمان، واصابة ثلاثة اخرين، بينهم سائق سائق السيارة مناد القباطي، وحميعهم من منطقة الدخينة، شرق القبيطة. ووفقا للمصادر وقع الحادث اثر خلل مفاجئ في مقود السيارة افقد السائق السيطرة عليها

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