شكرا لقرائتكم خبر عن بتأشيرة مجانية...دول أوروبية تسمح لليمنيين بالهجرة اليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت كل من كندا وعدد من الدول الأوربية، بالاضافة إلى العديد من الدول في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، بالسماح لليمنيين من كل الفئات العمرية سواء عزاب أو عوائل بالهجرة إليها ودخول أراضيها بتأشيرة مجانية يحصلون عليها عند وصولهم إلى مطارات تلك البلدان.



هذا الأمر يعني ان الراغبين من اليمنيين في الهجرة إلى هذه الدولة او تلك لا يحتاجون لزيارة السفارات وهدر الكثير من الوقت والمال وكل ما ينبغي ان يكون لديهم هو جواز سفر ساري المغعول، وقطع تذكرة سفر على اية رحلة جوية وعندالوصول إلى وجهتهم سيمنحون التأشيرة المجانية لدخول أراضي تلك الدول، ويعتمد فترة التأشيرة على القوانين والنظمة السارية في تلك الدول.



إلا ان هناك محاذير ومخاطر كبيرة ينبغي على اليمنيين الراغبين في الهجرة التعرف عليها حتى لا يقعون في ورطة مالية أو قانونية، فمثلا دولة كندا لم تعلن رسميا عن فتح باب الهجرة وإنما انتشر بشكل كبير إعلان عبر كافة المنصات في مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا، لكنه اعلان مضلل وربما نقف وراءئه عصابة احتيال خطيرة تهدف لعملية النصب والاحتيال، حيث يدعوا الاعلان إلى امكانية الهجرة إلى كندا نظرا لانخفاض عدد السكان وحاجتها للعمالة من كل بلدان العالم بل ويؤكد الاعلان ان كندامستعدة لتوفير التدريب لهذه العمالة على أراضيها وهو أمرغير منطقي يكشف حجم الخداع.



وما يؤكد انه اعلان مضلل وغير حقيقي ان الاعلان لا يظهر فيه أي مسؤول كندي يعرف بأسمه ومنصبه، ولكن حتى هذه النقطة يمكن التغلب عليها، فالعصابة يمكنها المجيء بشخصية تقول في الاعلان انه يعمل في إدارة الهجرة الكندية لذلك سألت أحد الأصدقاء الذي يقيم في كندا مع عائلته منذ زمن طويل، وهو يحمل الجنسية الكندية، فحذرني من الانسياق وراء تلك الاعلانات المخادعة وقال انه يمكن للراغبين في الهجرة التأكد عن طريق أي سفارة كندية، ونبهني من التواصل مع دائرة الهجرة الكندية لأن هناك عصابات تقوم بنشر مواقع لها عبر الانترنت وتدعي إنها دائرة الهجرةالكندية.

لذلك فإن الطريقة الصحيحة والوحيدة للتأكد مائة في المائة ان الأمر صحيح هو التواصل مع السفارات التي يمكنها التأكيد أو النفي، فهناك عصابات إجرامية قذرة تمنحك تأشيرة مزيفة وعندما تصل إلى المطار يكتشفون ذلك ويعيدونك لبلدك، وتكون قد خسرت ثمن التذكرة وثمن التأشيرة المزيفة لذلك فإن اهم خطوة هي التأكد من صحة الأمر قبل القيام بأية خطوة.



هناك أمر أخر ينبعي على أي يمني يرغب في الهجرة أن يضعه نصب عينيه، وهو ان البلدان التي فتحت أبوابها للهجرة غالبيتها بلدان سياحية لا تتوفر فيها فرص عمل، فمثلا دول مثل تركيا وجورجيا وماليزيا واذربيجان غالبيتها دول سياحية وعملتها ليست قوية وبالتالي حتى لو توفر العمل فيها فإن العائد المادي عير مربح وعير مجزي.



لكن هذا لا ينبغي ان يشعرك بالاحباط، فالأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وقادرون على الاستثمار في احدى هذه البلدان يمكنهم ان يحققوا نجاحات كبيرة ، أما بالنسبة للخيار الأفضل لليمنيين الراغبين في الهجرة فإن السودان تمثل الخيار الأفضل لهم، فهي دولة كبيرة وواعدة ولها مستقبل اقتصادي كبير اذا ما استقرت أوضاعهم، كما انها تمحنح اليمنيين الكثير من المميزات، فأولا الاقامة مجانية ثانيا يجد اليمنيين فيها الترحاب والتعامل الجيد ولذلك يمكنهك البدء بمشروع تجاري صغير مطعم او بوفية او متجر صغير ليكون منطلق للخطوات القادمة، وتحقيق النجاح الأكبر، ففي النهاية الأرزاق بيد الله.

وإليك البلدان التي يمكن السفر اليها دون تأشيرة مسبقة والحصول عليها في المطار مجانا :

ماليزيا

السودان

جمهورية الدومينيكا

سوريا

سورينام

ميكرونيسيا

هايتي ( أمريكا الجنوبية)

المالديف

بوليفيا

كمبوديا

نيبال

تركيا

أذربيجان

جورجيا

وسريلانكا.