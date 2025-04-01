شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لشباب اليمن محافظه تقوم بتحديد المهور بهذا المبلغ لتيسير الزواج! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع مشائخ وأعيان منطقة بيحان في محافظة شبوة وثيقة حددوا فيها قيمة المهور، لتيسير الزواج في أوساط الشباب. وتم في الوثيقة التي وقعها مشائخ وأعيان بيحان بشبوة، واطلع عليها “يمن إيكو”، تحديد المهر بـ 5000 ريال سعودي كحد أقصى، لتخفيف الأعباء المالية على الشباب المقبلين على الزواج، وتشجيع الزواج المبكر بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمنطقة. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة العنوسة وتشجيع الشباب على الزواج، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر في المنطقة

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