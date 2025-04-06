شكرا لقرائتكم خبر عن المرض.. كلمة السر في زيادة وزن خالد الصاوي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د الفنان المصري خالد الصاوي، أنه يعاني من انزلاق غضروفي من الدرجة الثالثة، مشيرًا إلى أنه يحصل على علاج أثر على زيادة وزنه بشكل كبير خصوصاً بعد إجراء جراحة أخيرًا متمنيًا ألا يفقد الجمهور ثقته فيه. وكشف خالد الصاوي خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي»، تطورات حالته الصحية بالفترة الحالية؛ إذ قال إنه يعاني من انزلاق غضروفي ثلاثي يؤثر على كل حركات جسده، مشيراً إلى أن الأطباء أخبروه بأنه لا بد أن يتناول أدوية تحتوى على الكورتيزون لأن من الصعب الخضوع لعملية جراحية مرة أخرى وذلك الحل الوحيد لعلاجي. وأشار الصاوي إلى أن العلاج بالكورتيزون هو السبب في زيادة وزني بشكل كبير، ولكنني أتمنى ألا يفقد الجمهور ثقته فيّ وأحاول نقص وزني؛ كي أعود للجمهور بالشكل المثالي الذي عرفني به. يُذكر أن خالد الصاوي شارك في عملين مختلفين خلال موسم دراما رمضاني الماضي، هما مسلسل «سيد الناس»، من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين، العمل من تأليف ورشة قلم ومن إخراج محمد سامي، بينما العمل الثاني الجزء الخامس في مسلسل «المداح»، وجمع كل من حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح. بينما يعرض لخالد الصاوي حالياً فيلم «سيكو سيكو» في دور العرض السينمات بالقاهرة، والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويشارك في بطولته عصام عمر، وطه دسوقي، وعلي صبحي، وتارا عماد، وديانا هشام، وأحمد عبد الحميد، وباسم سمرة وغيرهم.

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