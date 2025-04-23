شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يبدأ تدريبات جماعية مع الأهلي في مايو بشكل تدريجي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ كريم فؤاد لاعب الأهلي الانتظام في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، بدءا من شهر مايو المقبل، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويؤدي كريم فؤاد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي، على أن يتحدد موعد انتظامه في التدريبات وفقا للقياسات البدنية والاختبارات الطبية التي سيخضع لها اللاعب.

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعداداً لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من جنوب إفريقيا، واستأنف الفريق تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب ختار التتش، على أن يتم إعلان قائمة المباراة والدخول في معسكر مغلق عقب مران الفريق الأحمر اليوم.



ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع خطة الفريق الأحمر لموقعة الإياب مع جهازه المعاون من أجل تجهيز لاعبيه على أعلى مستوى، حيث يحدد البرنامج البدني والتدريبات الخططية التي سيؤديها اللاعبين خلال الأيام التي تشبق موقعة الجمعة الحاسمة في مشوار الفريق الأحمر نحو الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بحثا عن التتويج بالنجمة الثالثة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.



وحرص مارسيل كولر على مشاهدة مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي على ملعب لوفتس فيرسفيلد، بنصف النهائي والتي انتهت بالتعادل السلبي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف بطل جنوب إفريقيا، وأبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم في اختراق صفوف منافسيه وأسلوبه في تحضير الهجمة وحالته في الوضعية الدفاعية.