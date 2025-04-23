شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز لكتابة التاريخ عندما يستضيف أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي على استاد 30 يونيو، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تعادل بيراميدز مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي سلبيا فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما فعل النادي الأهلي مع منافسه صن داونز في نفس اليوم والدور والبطولة.

موعد مباراة بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس

يلتقى فريق بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى التاسعة مساء الجمعة المقبل (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس

تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات. وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطي جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدي.

ويُراهن النادي على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.