رونالدو يتطلع إلى إضافة لقب دوري أبطال آسيا إلى سجله الحافل

الرياص - اسماء السيد - جدة : يتطلع المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إضافة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم الى سجله الحافل والمرصع بالألقاب عندما يخوض الدور ربع النهائي مع فريقه النصر السعودي.

ويعتبر النصر أحد ثلاثة أندية سعودية الى جانب الهلال والأهلي تسعى إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على أرضها هذا العام، عندما تبدأ مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع الجمعة المقبل.

وتستضيف السعودية الدورين ربع ونصف النهائي والمباراة النهائية لأبرز بطولات الأندية الآسيوية التي أُطلق عليها هذا العام اسم دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في الفترة بين 25 نيسان/أبريل والثالث من أيار/مايو المقبل في جدة.

استقطبت الأندية السعودية الغنية نجوما من أوروبا، ما يعني أن ثلاثيها النصر والهلال والأهلي من بين أبرز المرشحين للفوز باللقب في الثالث من الشهر المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الذي يتسع لـ62 ألف متفرج.

وسيطرت الفرق السعودية على منافسات غرب القارة، فاحتلت المراكز الثلاثة الاولى في المجموعة الموحدة حيث لم يُهزم الهلال والأهلي في ثماني مباريات وجمع كل منهما 22 نقطة، فيما حلّ النصر بقيادة رونالدو ثالثا برصيد 17 نقطة مع تلقيه خسارة واحدة فقط.

ولا يزال النجم السابق لأندية مانشستر يونايتد الانكليزي وريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي يقدّم أداء قويا في سن الأربعين حيث سجل سبعة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم، ويتطلع إلى الفوز بأول لقب له في دوري أبطال آسيا في نهاية مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات.

ويعتقد مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي أن فريقه الذي خسر في ربع نهائي العام الماضي، قادر على بلوغ المباراة النهائية.

وقال مدرب ميلان السابق "لديّ ثقة كبيرة في اللاعبين بفضل جهودنا التدريبية".

وأضاف "أحيانا لا تُنصفنا النتائج، لكننا ندرك أننا نسير على الطريق الصحيح".

ويتعيّن على فريقه أولا تخطي عقبة يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وصيف بطل العام الماضي والذي يمر بأزمة عقب إقالة مدربه الانكليزي ستيف هولاند الأسبوع الماضي بعد أقل من أربعة أشهر من تولي المدرب المساعد السابق لمنتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت المسؤولية.

ويحتل يوكوهاما المركز الاخير في الدوري الياباني بفوز واحد فقط من 12 مباراة، لكنه تصدّر دوري المجموعة الموحدة عن المنطقة الشرقية للقارة، ثم تغلب على شنغهاي بورت بطل الصين 5 1 في مجموع مباراتي الدور ثمن النهائي.

الاهلي بقيادة توني ومحرز

قال لاعب وسط يوكوهاما مارينوس ريكو ياماني بعد الهزيمة في أول مباراة له تحت قيادة المدرب المؤقت باتريك كيسنوربو الأسبوع الماضي "لم تكن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لنا، لكن الأمر يتعلق بما سنفعله لاحقا".

وأضاف "علينا جميعا أن نكون على وفاق بشأن طريقة لعبنا، بما في ذلك التفاصيل الصغيرة".

ويلتقي المتأهل من مواجهة النصر ويوكوهاما مارينوس إما مع ناد ياباني آخر هو كاواساكي فرونتالي، أو السد القطري في نصف النهائي، فيما يلعب الهلال الذي يسعى إلى التتويج بلقب آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، في ربع النهائي مع غوانغجو الكوري الجنوبي الذي يشارك لأول مرة في البطولة.

سمح بطل الدوري السعودي لنجمه البرازيلي نيمار بالعودة إلى صفوف فريقه الأم سانتوس، لكنه ما زال يعتمد على لاعبين من عيار ثقيل على غرار الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وروبن نيفيش.

وقال المدير الفني لغوانغجو جانغ كي بونغ "الهلال فريق جيد، مثل معظم فرق الغرب، وبصراحة، أفضل من فرق الشرق".

وأضاف "لكننا لسنا خائفين، وسنقاتل لتحدي الصعاب، ونحرص على بذل قصارى جهدنا لمنافستهم".

ويضم الأهلي أيضا نخبة من اللاعبين البارزين، من بينهم مهاجمو الدوري الإنكليزي الممتاز السابقون إيفان توني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز.

ويواجه الأهلي بوريرام يونايتد التايلاندي، وفي حال فوزه سيتأهل إلى نصف نهائي قد يكون سعوديا خالصا ضد الهلال.