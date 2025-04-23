سفير إيران أكّد أنّه تلقّى "دعوة" للحضور إلى وزارة الخارجية: نقوم بترتيب الموعد

أوضح السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، في مقابلة مع قناة "الجديد"، أنّ "جهاز البيجر كان في مكتبي ولم أكن أحمله، وفي ظل جو الحرب فإنّ الجهاز كان يمكن أن يساعد للتحذير"، مشيرًا إلى أنّ الجهاز كان موجود من أجل الدفاع في حال التعرّض لهجوم.

وأكّد أماني أنّه تلقى "دعوة" من أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي للحضور إلى وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، لكنّه ردّ على الدعوة بالقول إنّه مشغول، مشددًا على أنّه "لا يوجد استدعاء"، مضيفًا "نقوم بترتيب الموعد" للزيارة، وذلك بعدتصريح للسفير الإيرانيتحدّث فيه عن نزع أسلحة الدول بضغط أميركي.

وردًا على سؤال حول موقف إيران من تسليم سلاح "حزب الله"، شدد على "أننا نلتزم بما تتفق عليه المؤسسات اللبنانية".

وقال أماني إنّ "في لبنان هناك احتلال وهناك فئة تريد الدفاع عن نفسها وتطالب بالعَون"، مشيرًا إلى أنّ بلاده لا تعارض التوافق بين الأحزاب اللبنانية.

وذكر أنّ "المقاومة تصنع كل الأمور التي تحتاجها"، مشيرًا إلى أنّ "موضوع المقاومة وسلاحها مرتبط بالحكومة والتوافق ولا يحتاج إلى الرأي الإيراني".

وشدد السفير الإيراني على أنّ "حزب الله لم يهزم وحركة حماس لم يهزم"، موضحًا أنّ "عدد الشهداء يعطينا القوّة وستخرج المقاومة بعد هذه الحروب قوية ولا أتحدث فقط عن لبنان"، وتابع: "إيران مصرّة على نصرة المظلوم ولا ننسحب من هذا الموضوع الإنساني".

وعن منع الطيران الإيراني من الهبوط في لبنان، قال: "قرار وقف الطيران مرتبط بالشعور بالخطر ونحن نفهم الموقف اللبناني"، مشيرًا إلى أنّ "العلاقات الايرانية اللبنانية طبيعية ومتميزة ولدي زيارات وتواصل مع الوزراء وكافة الاطياف اللبنانية وأي حديث عن سوء في العلاقات غير واقعي تريد من خلاله إسرائيل ان ترسم لنفسها صورة المنتصر".

وأوضح أماني "أننا نريد أن نشارك في إعادة إعمار لبنان ونتحدث مع بعض الجهات الدولية"، وتابع: "نسعى للتعاون مع الحكومة اللبنانية بهدف إعادة الإعمار".

وأفاد بأنّ الرئاسة الإيرانية لم توجّه دعوة رسميّة لرئيس الجمهورية جوزاف عون لزيارة طهران حتى الآن، موضحًا أنّ الرئيس عون مشغول حاليًا بمتابعة تداعيات الحرب.

إلى ذلك، شدد على "أننا لا نقبل بإجبار إيران على الاختيار بين الحل او الحرب، و التفاوض غير المباشر مع الاميركيين محصور بموضوعَي النشاط النووي الايراني ورفع العقوبات، ولا مصداقية للحديث حول تفاوض على موضوعات اخرى كان يسعى اليها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو".