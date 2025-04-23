شكرا لقرائتكم خبر عن موعد جلسة الزمالك مع عبد الله السعيد للاتفاق على التجديد والان مع تفاصيل الخبر

حددت لجنة التخطيط بنادى الزمالك موعد الجلسة المقرر عقدها مع عبد الله السعيد لاعب الفريق، للاتفاق على تجديد عقده مع الزمالك والذى ينتهى بنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يعقد الجلسة مع عبد الله السعيد عمرو الجناينى عضو اللجنة، من أجل الوصول لإتفاق مع اللاعب على تجديد عقده مع الأبيض، في ظل تمسك الزمالك باستمرار السعيد مع الفريق، ومن المقرر أن تشهد الجلسة الوصول الى نقطة اتفاق، مع تحديد موعد التجديد، ليتم غلق هذا الملف.

وأصبح تجديد عقد عبد الله السعيد من الملفات المهمة عل طاولة مجلس الإدارة، وذلك فى ظل الطلبات التي أخطر بها اللاعب مسئولى النادى لتجديد عقده، الذى ينتهى آخر الموسم، فى الوقت الذى طالب فيه بتأجيل ملف التفاوض معه لحين الانتهاء من باقى الملفات داخل القلعة البيضاء.

ولم يعقد مسئولو الزمالك جلسات رسمية مع عبد الله السعيد للحديث عن تجديد عقده مع الفريق، كما لم يناقش مسئولو الزمالك أي بند يخص التفاصيل المالية التي طلبها اللاعب، مقابل مناقشة بند الصفقات المقرر التعاقد معها، ليطمئن اللاعب على مصيره مع الفريق، حيث أكد مسئولو الزمالك لعبد الله السعيد أنه سيتم التعاقد مع صفقات كبيرة، وأسماء قوية لتدعيم صفوف الفريق في الصيف.