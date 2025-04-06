شكرا لقرائتكم خبر عن من مزيلات العرق والعطور إلى أغلفة الطعام.. دراسة أمريكية : خطر خفي في منازلنا "يهدد" دماغ الجنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ر خفي يكمن في منازلنا، ويهدد صحة الدماغ لدى الأجنة، متمثلاً في مادة "الفثالات" الكيميائية، واسعة الانتشار بالأدوات المنزلية والعطور. وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تُستخدم مواد كيميائية شائعة، تسمى الفثالات، في العديد من المنتجات اليومية مثل أغلفة الأطعمة وألعاب الأطفال والشامبو. كما تستخدم لجعل البلاستيك أكثر ليونة ولتشحيم الأسطح وفي منتجات مثل مزيلات العرق والعطور. ومع مرور الوقت، تتراكم هذه المواد الكيميائية في البيئة وتنتقل إلى الطعام والماء، ومنه إلى مجرى دم الأم، حيث يمكنها عبور المشيمة والتأثير على الجنين. وتحذر دراسة جديدة أجرتها جامعة إيموري من تأثير الفثالات على هرمونات الجنين وتفعيل النواقل العصبية في دماغه. تفاصيل الدراسة وبحسب موقع "روسيا اليوم"، ففي الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة " Nature Communications "، حلل الباحثون بيانات من 216 أما في بداية الحمل و145 أما في مرحلة متقدمة من الحمل، من دراسة أتلانتا للأمهات والأطفال الأمريكيين من أصل إفريقي. وتم فحص عينات البول للبحث عن الفثالات، وجُمعت عينات دم من الأطفال بعد الولادة. نتائج الدراسة وأظهرت النتائج أن ارتفاع مستويات الفثالات في بول الأم قبل الولادة ارتبط بانخفاض مستويات التيروزين، وهو حمض أميني يؤثر على هرمون الثيروكسين، الذي يلعب دورًا في نمو الدماغ والعظام. كما ارتبط بانخفاض مستويات حمض التربتوفان الأميني الأساسي، المسؤول عن إنتاج السيروتونين، الذي يؤثر على التواصل بين الخلايا العصبية. وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن انخفاض السيروتونين مرتبط بمشكلات في الحالة المزاجية والنوم والتعلم والذاكرة. وأظهرت اختبارات الانتباه أن الأطفال الذين تعرضوا لمستويات عالية من الفثالات في الرحم كانوا أقل تركيزًا وأبطأ في ردود الفعل. انتقادات للدراسة ومع ذلك، أشار الباحثون إلى بعض القيود في الدراسة، مثل عدم توفر معلومات دقيقة عن النظام الغذائي للمشاركات أو نوع الولادة، ما قد يؤثر على تعرض الأجنة للفثالات. وأفادت المشاركات في الدراسة بأن 10 % منهن تناولن الكحول أثناء الحمل، و15 % استخدمن التبغ، و40 % استخدمن الماريغوانا، ما قد يكون له تأثير إضافي على نمو الدماغ لدى الأطفال. الفثالات موجودة في كل مكان وقال الدكتور دونغهاي ليانغ، عالم الصحة العامة : "أجرينا هذه الدراسة لأن الفثالات موجودة في كل مكان في حياتنا اليومية، ومن هنا جاء لقبها "المواد الكيميائية في كل مكان"، مشيرًا إلى أهمية فهم تأثير هذه المواد قبل الولادة على نمو الدماغ على المستوى الجزيئي

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