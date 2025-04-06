شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عائلة كاملة في حادث مروع بولاية جورجيا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

ضحايا حوادث الطرق في أمريكا

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة المحلية مقتل 5 أشخاص في حادث سيارة مميت في المنطقة الساحلية، بولاية جورجيا اليوم الأحد.واشتعلت النيران في سيارة بعد اصطدامها بسيارة أخرى كانت متجهة جنوبا على الطريق السريع أي - 95 في مقاطعة مكينتوش حوالي الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي.وأفاد المسؤول في شرطة الولاية كريستوفر أشداون، بتحديد هوية الضحايا في تلك السيارة على أنهم ريجان دوجان البالغة من العمر 27 عاما، وأطفالها الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 4 و 2 و3 أشهر.وكانت دوجان تقود سيارة مستأجرة من رالي، بولاية نورث كارولينا، لتلتقي بزوجها بولاية فلوريدا.وأبلغ زوجها بالحادث، وجرى نقل الراكب في السيارة الأخرى إلى المستشفى.