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مقتل عائلة كاملة في حادث مروع بولاية جورجيا الأمريكية

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أ ب - أتلانتا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة المحلية مقتل 5 أشخاص في حادث سيارة مميت في المنطقة الساحلية، بولاية جورجيا اليوم الأحد.
واشتعلت النيران في سيارة بعد اصطدامها بسيارة أخرى كانت متجهة جنوبا على الطريق السريع أي - 95 في مقاطعة مكينتوش حوالي الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ضحايا حوادث الطرق في أمريكا

وأفاد المسؤول في شرطة الولاية كريستوفر أشداون، بتحديد هوية الضحايا في تلك السيارة على أنهم ريجان دوجان البالغة من العمر 27 عاما، وأطفالها الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 4 و 2 و3 أشهر.

وكانت دوجان تقود سيارة مستأجرة من رالي، بولاية نورث كارولينا، لتلتقي بزوجها بولاية فلوريدا.
وأبلغ زوجها بالحادث، وجرى نقل الراكب في السيارة الأخرى إلى المستشفى.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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