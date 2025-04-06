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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عائلة كاملة في حادث مروع بولاية جورجيا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة المحلية مقتل 5 أشخاص في حادث سيارة مميت في المنطقة الساحلية، بولاية جورجيا اليوم الأحد.
واشتعلت النيران في سيارة بعد اصطدامها بسيارة أخرى كانت متجهة جنوبا على الطريق السريع أي - 95 في مقاطعة مكينتوش حوالي الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي.
وكانت دوجان تقود سيارة مستأجرة من رالي، بولاية نورث كارولينا، لتلتقي بزوجها بولاية فلوريدا.
وأبلغ زوجها بالحادث، وجرى نقل الراكب في السيارة الأخرى إلى المستشفى.
واشتعلت النيران في سيارة بعد اصطدامها بسيارة أخرى كانت متجهة جنوبا على الطريق السريع أي - 95 في مقاطعة مكينتوش حوالي الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي.
ضحايا حوادث الطرق في أمريكاوأفاد المسؤول في شرطة الولاية كريستوفر أشداون، بتحديد هوية الضحايا في تلك السيارة على أنهم ريجان دوجان البالغة من العمر 27 عاما، وأطفالها الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 4 و 2 و3 أشهر.
وكانت دوجان تقود سيارة مستأجرة من رالي، بولاية نورث كارولينا، لتلتقي بزوجها بولاية فلوريدا.
وأبلغ زوجها بالحادث، وجرى نقل الراكب في السيارة الأخرى إلى المستشفى.