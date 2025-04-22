وزارة الزراعة حذرت من انتشار مرض تبقّع ثمار التفاح وأصدرت توصيات فنية لعمليات الرش

دعت وزارة الزراعة، "في إطار البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي، جميع مزارعي التفاح إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بالتوصيات الفنية الواردة في هذه النشرة، وذلك في ضوء التطورات المناخية الأخيرة".

وأشارت في بيان، الى ان "الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين أدت إلى تهيئة ظروف بيئية مثالية لنشاط وانتشار الفطر المسبب لمرض تبقّع أوراق وثمار التفاح (Apple Scab)، وهو من أكثر الأمراض الفطرية خطورة على زراعة التفاح، لما له من تأثير سلبي على جودة الإنتاج وكميته".

ونصحت الوزارة، جميع مزارعي التفاح "بضرورة البدء الفوري بعمليات الرش الوقائي والعلاجي، فور توقف الأمطار وتجفيف الأوراق، باستخدام المبيدات الفطرية المناسبة للمرحلة الحالية من نمو الثمار (مرحلة العقد)، وذلك بهدف الحد من انتشار المرض وحماية المحصول".

وذكرت أن "التوصيات الفنية لعمليات الرش، هي:

يُفضل استخدام المبيدات التالية، مع التأكيد على:

• التناوب بين المبيدات لتفادي ظهور سلالات مقاومة.

• احترام فترات الأمان (التحريم) قبل القطاف، حسب الإرشادات المرفقة بكل منتج والتي والتي هي مدونة عل ملصق العبوة.

أنواع المبيدات الموصى بها:

1- مبيدات جهازية من مجموعة SBIs)مثبطات إنتاج الإرغوستيرول:(

Difenoconazole

Tetraconazole

Myclobutanil

2- مبيدات جهازية محلية من مجموعة QoI (Strobilurins):

Trifloxystrobin

3- مبيدات جهازية محلية من مجموعة AP (Anilinopyrimidines):

Pyrimethanil

Cyprodinil

4- مبيدات جهازية محلية من مجموعة Dinitro-anilines:

Fluazinam

5- المبيدات العضوية وقائية متعددة الموقع (Multi-site):

Copper sulfate

Copper hydroxide

Copper oxychloride".

وشدّدت الوزارة على الملاحظات التالية:

• يُنصح بتطبيق الرش في ساعات الصباح الباكر أو بعد العصر لتفادي تبخر المبيد وعدم الاضرار بل نحل .

• يُفضل متابعة الأحوال الجوية وعدم الرش قبل هطول أمطار جديدة لتفادي فقدان فعالية الرش إذا كان مبيد ملامسة

• إحترام فترة التحريم والتي هي الفترة اللازمة لتفكك المبيد في المحصول .

• للحصول على دعم إضافي أو استشارة فنية، يُرجى التواصل مع المهندسين الزراعيين في مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الزراعة".