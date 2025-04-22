شام الذهبي تكشف لأول مرة تفاصيل غلق عيادتها في مصر

علقت شام الذهبي، على أزمة قرار إغلاق وتشميع عيادة الجلدية المملوكة لها في مصر، وجاء الإغلاق بعد ضبط جهاز ليزر لعلاج الأمراض الجلدية داخل العيادة دون ترخيص، بالإضافة إلى وجود أدوية غير مرخصة، وعدم توافر اشتراطات مكافحة العدوى.

وقالت شام الذهبي خلال تسجيل صوتي ببرنامج «تفاعلكم»: «العيادة مرخصة من عام 2020، الإجراءات لنقل التراخيص من أسم دكتورة سابقة إلى أسم الدكتور الفني الحالي أحمد البلتاجي، وبالفعل تم نقل الملكية من نقابة الأطباء، وبخصوص الأدوية تم مطابقة جميع الفواتير التي قدمنها إن اللي تثبت إن الأدوية ومستحضرات التجميل موجودة بطريقة شرعية وتأتي من موردين مصريين».

وأضافت :«للأسف إن هذا الموقف حدث وكان في قضية لعيادة تانية لاتمسنا من قريب أو بعيد وكان هذه العيادة تملك لغير طبيب، لكن عيادتنا تعمل فيها نخبة من الأطباء، وشخصياَ ليا الفخر إن أعمل معهم، فالناس ربطت اللي حصل بي عيادتي بالعيادة التي معاها القضية».

وتابعت :«أكون حريصة دائماَ، على أن يكون أي حاجة في عيادتنا مرخصة، وعسى أن تكرهوا شئ فهو خيراَ لكم».

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