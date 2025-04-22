القاهرة - الخليج 365
شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، في هاشتاج للمطالبة بإقالة مدير إدارة الطب البيطري بطنطا الدكتور حمدي حجاج، بعد الجدل المثار حول تورطه في قتل كلب "هاسكي"، بالغربية.
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هاشتاجًا بعنوان “إقالة دكتور حمدي حجاج”، وانضمت بعض الفنانات إلى الهاشتاج ومنهم آية سماح وولاء الشريف.
كان الدكتور حمدي حجاج مدير إدارة الطب البيطري بطنطا، تصدر قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، عقب الاتهامات التي تطارده بالتورط في قتل كلب "هاسكي"، بقرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبدالغفور تشارك فى حملة للمطالبة بإقالة طبيب بيطري قتـ.ل كلبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.