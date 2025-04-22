توافق على تزكية المجلسَين البلدي والاختياري في بلدة بيت حاويك- الضنية

تمّ التّوصّل إلى توافق في بلدة بيت حاويك- الضنية، لتزكية المجلس البلدي الّذي تمّ استحداثه منذ مدّة، ليكون المجلس البلدي الأوّل في تاريخ البلدة، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عُقدت بين فاعليّات البلدة لهذه الغاية.

وقضى الإتفاق على تزكية وليد ناصر رئيسًا للمجلس البلدي المكوّن من 9 أعضاء، وأيمن ناصر نائبًا للرّئيس، إضافةً إلى أسماء بقيّة الأعضاء وعددهم سبعة.

كما تمّ التّوصّل إلى التّوافق على أسماء المخاتير الثلاثة في البلدة، وهم: خالد علي ناصر، جمال أحمد ناصر وعبد الستار محمد ناصر.