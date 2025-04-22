الرئيس عون: لضرورة تنفيذ الاستحقاقات المقبلة على لبنان في أفضل أجواء ممكنة

اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال لقاءات سياسية وتربوية واجتماعية ورياضية في بعبدا، على "أهمية ان تكون مصلحة مدن وبلدات وقرى لبنان هي المحرك الأساسي في الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الشهر المقبل، بحيث لا يستغل النظام الديمقراطي الذي يرعاها لخلق انقسامات وشروخ داخل العائلات الواحدة".

ودعا الرئيس عون الى "اظهار الصورة الجميلة والجديدة للبنان، التي تعبّر عن واقعه، لا تلك النمطية التي تحاول بعض الجهات الترويج لها، والمهم أن نبقى مؤمنين بلبنان وبقضيته لأن اي قضية خالية من الايمان لا يكتب لها النجاح".

واستقبل الرئيس عون، النائب فريد هيكل الخازن، الذي أوضح انه "تداول مع الرئيس في عدد من المواضيع التي تهم البلاد، " اثنينا على الإصلاحات التي تجريها الحكومة بتوجيه من الرئيس عون".

وأضاف "اكدنا على موقف الرئيس في ما خص المواضيع الشائكة في البلاد لجهة الاعتماد على الحوار البنّاء الذي يحقق الأهداف التي تخدم مصلحة لبنان العليا".

واكد الخازن ان "الانتخابات البلدية والاختيارية ستجرى في مواعيدها".

كذلك استقبل رئيس الجمهورية النائب ادغار طرابلسي الذي تداول معه في الوضع التربوي في البلاد، كما اطلعه على أجواء زيارته الى لندن حيث التقى أعضاء في مجلس العموم واللوردات، وكذلك زيارته الى ايرلندا الشمالية والاجتماعات التي عقدها مع رئيس البرلمان فيها.

وقد تناول البحث في الزيارة الى ايرلندا، مساهمتها في لبنان من خلال القوات الدولية العاملة في الجنوب.

كذلك استقبل الرئيس عون رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري، وعرض معه أوضاع الجامعة وشؤوناً تربوية.

ثم استقبل الرئيس عون وفداً من بلدة العيشية برئاسة الأب سيمون كسرواني، جاء لتهنئته بحلول عيد الفصح المجيد. وأشار مختار البلدة طوني عون، الى أن "جئنا اليوم لنهنئكم بمناسبة عيد الفصح المجيد متمنيين لكم ولعائلتكم اعيادا مليئة بالفرح والسلام، نسأل الله ان يفيض عليكم بالبركة والسعادة في هذه المناسبة المباركة. ولنعبر لكم عما في اعماقنا من فرح وفخر واعتزاز للانتخابكم رئيسا للبلاد".

وأكد على "اهمية مستقبل بلدتنا العيشية التي تستحق ان تكون في صميم الاولويات والاهتمامات ،خاصة انها عانت الاحتلالات والتهجير والمآسي على مر عهود لكن كان هناك اجحاف وحرمان للتعويضات من السلطات المسؤولة في ذلك الوقت، خلاف باقي البلدات على كامل الوطن. لكن انتخابكم عوضنا عن كل شيء ، والشكر لله والسيدة العذراء شفيعة بلدتنا".

بدوره، شدد الرئيس عون، على "أهمية تنفيذ الاستحقاقات المقبلة على لبنان في أفضل أجواء ممكنة، وعلى رأسها الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الشهر المقبل. وفي هذا الاطار".

ودعا الى "تغليب روح الوحدة والتعاون في هذه الانتخابات، لأن جميع المرشحين في النهاية هدفهم خدمة بلداتهم ومدنهم".

رياضياً، استقبل رئيس الجمهورية وفداً من جمعية بيروت ماراثون برئاسة رئيسة الجمعية مي خليل، حيث رحب الرئيس عون بالوفد ومثنياً على عمله وجهوده، معتبراً ان "رغم كل الصعوبات يبقى لبنان كطائر الفينيق ينهض من تحت الرماد، وكسنبلة القمح تنحني للريح ولكنها لا تنكسر وما إن يسكن الهواء حتى تعود شامخة، فهذا هو لبنان، وهذا هو اللبناني."

والتقى الرئيس عون وفد جمعية شباب الانترانيك برئاسة فيكن جرجيان، الذي عرض لرئيس الجمهورية النشاطات التي يقوم بها النادي في الشؤون الإنسانية والاجتماعية، إضافة الى النشاط الرياضي، لما فيه مصلحة الشباب اللبناني بشكل عام.