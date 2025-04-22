إلهام شاهين تحتفل بشم النسيم مع نجوم الفن وتوجه رسالة دعم مؤثرة لسلاف فواخرجي

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بشم النسيم برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم هاني رمزي، رانيا فريد شوقي، لبلبة، ونبيلة عبيد، كما حضرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، التي حرصت إلهام شاهين على دعمها برسالة مؤثرة، وذلك بعد قرار شطبها من نقابة الفنانين في سوريا.

ونشرت إلهام شاهين، صوراَ تجمعها بنجوم الفن وسولاف فواخرجي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت قائلة :«شم النسيم واللمة الحلوة وأجمل صحبه».

وأضاف: شرفتنا بالحضور صديقتى الغاليه النجمه الجميلة سولاف فواخرجي حبيبة قلبى منوره مصر بلدك التانى وكل الفنانين سعداء بوجودك معانا جدا وبإذن الله تنورى شاشاتنا بأجمل أعمال من أجمل فنانه.. مرحبا بسولاف فواخرجي النجمه العربيه الرائعه في مصر«.

الجدير بالذكر أن نقابة الفنانين السوريين، قررت شطب الفنانة سلاف فواخرجي، خلال جلسة مجلس النقابة التي انعقدت بتاريخ 15 أبريل 2025، على خلفية إصرار فواخرجي على إنكار جرائم نظام الأسد وتنكرها لآلام الشعب السوري، على وصف النقابة.

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