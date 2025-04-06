شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكية الرياض": بدأنا العمل بتوجيهات ولي العهد.. ونطور منصة للتقديم على الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

التقديم على الأراضي في الرياض

الحذر من أي محاولات احتيالية

الدمام - شريف احمد - حذرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي.وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنها بدأت في تنفيذ التوجيه السامي الكريم الصادر عن سمو ولي العهد - حفظه الله - بشأن اتخاذ إجراءات عملية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.كما أوضحت بأنها تعمل حاليًا على تطوير منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من الأراضي بشكل مباشر من المواطنين دون الحاجة لأي وسطاء أو أطراف خارجية.كما شددت على أن أي ادعاءات أو رسائل تُنشر بشأن وجود جهات تتيح أو تسهّل التقديم لا أساس لها من الصحة.وأبانت بأن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة أو آلية التقديم ستُعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة.ودعت الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط, والحذر من أي محاولات احتيالية تدعي منح أراضٍ خارج الإطار النظامي.