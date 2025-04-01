شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور خطير...دونالد ترامب يهاتف السيسي ويبحث معه مواجهة الحوثيين "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المحادثة كانت "جيدة للغاية".

وفي تصريحات صحفية، أكد ترامب أنه ناقش مع الرئيس المصري التقدم المحرز في مواجهة مليشيات الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى التطورات في قطاع غزة.

وأشار ترامب إلى أن المكالمة تناولت الأوضاع العسكرية والإنسانية في اليمن، حيث أعرب عن دعمه للجهود المصرية في معالجة الأزمة الإقليمية.

كما تحدثا عن الوضع في غزة، وتبادلا الآراء حول كيفية التعامل مع التحديات الأمنية والإنسانية هناك.

وقال ترامب إن المحادثة كانت بناءة، وأنه ناقش مع السيسي العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة ومصر في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي. وأشاد ترامب بالدور الذي تلعبه مصر في المنطقة، لا سيما في مساعدة الدول المجاورة، مثل اليمن وفلسطين.

وتأتي المكالمة في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، حيث تستمر الصراعات في اليمن وغزة في التأثير على الأمن الإقليمي.