شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مغادرته للعاصمة عدن بصورة مفاجئة...مصدر سياسي يصدم الجميع ويكشف سبب سفر الرئيس العليمي الى الرياض "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة المؤقتة عدن متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض، لإجراء مشاورات مع الأطراف الإقليمية والدولية حول آخر المستجدات في اليمن.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن المحادثات ستركز على سبل تعزيز الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والتداعيات الإنسانية الناجمة عن الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في مكتب الرئاسة أن الرئيس العليمي يسعى إلى توحيد الموقف الدولي دعماً لليمن وقيادته الشرعية، وتعزيز مساندة الحكومة لمواجهة الظروف الراهنة باعتبارها شريكاً استراتيجياً للمجتمع الدولي.

كما ستتناول المشاورات الجهود الدولية المطلوبة لتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشاد المصدر بالدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، في مساندة الحكومة اليمنية، لا سيما في دفع رواتب الموظفين وتأمين السلع والخدمات الأساسية، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز هذا الدعم في ظل استمرار الأزمة التمويلية الناتجة عن توقف صادرات النفط للعام الثالث على التوالي.

