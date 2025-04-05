البنتاغون: استقالة تيموثي هوغ من منصبه قائدا للقيادة السيبرانية الأميركية ومديرا لوكالة الأمن القومي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن "استقالة تيموثي هوغ من منصبه قائدا للقيادة السيبرانية الأميركية ومديرا لوكالة الأمن القومي".

وتولى الجنرال تيموثي هوغ منصب مدير وكالة الأمن القومي قبل أكثر من عام بقليل، وكان قد ترأس قيادة عمليات الأمن السيبراني في البنتاغون.

ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق للأجهزة الأمنية والجيش، شملت إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون.

وكانت الناشطة الأميركية لورا لومر قد دعت الرئيس الأميركي إلى إقالة تيموثي هوغ خلال لقاء في البيت الأبيض الأربعاء، بحسب عدة وسائل إعلام أميركية.

وقالت لومر: "أظهر مدير وكالة الأمن القومي تيم هوغ ونائبته ويندي نوبل عدم ولائهما لترامب. ولهذا السبب تمت إقالتهما".

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن هي من عيّنت هوغ.