ترامب: ضربنا حوثيين كانوا مجتمعين للتخطيط لهجوم ولن يغرقوا سفننا مرة أخرى

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أننا ضربنا حوثيين كانوا مجتمعين للتخطيط لهجوم ولن يغرقوا سفننا مرة أخرى".

وفي وقت سابق، أعلن زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك بدرالدين الحوثي أنه "رغم تصعيد العدوان الأميركي لكنه فشل ولا أثر له على القدرات العسكرية".

وأكّد أنّ "العدوان الأميركي لم يتمكن من إيقاف العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني ولا هو تمكن من توفير الحماية للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي".

وأضاف "العمليات ضد العدو الإسرائيلي مستمرة والعدو الإسرائيلي متوقف تمامًا عن الملاحة عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي".