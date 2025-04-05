شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك برلمانى بعد واقعة عامل سيرك طنطا وانتشار الكلاب الضالة بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنه الصناعة بمجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ووزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنه 2023 والذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

يأتي ذلك عملاً بنص المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقالت النائبة دعاء عريبى، إنه في ظل اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبحياتهم وبكافه أمورهم المعيشية ، وحيث إنه بعد واقعه عامل سيرك طنطا الذي هاجمه أحد الحيوانات المفترسة "نمر" وتسبب في بتر يده ، وأيضا بعد انتشار الكلاب الضالة بالشوارع في العديد من المحافظات والتي قد تتسبب في أذى المواطنين وأيضا انتشار حيازة بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، فإنها تقدمت بالسؤال.

ولفتت الى أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 29 لسنه 2023 والذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي تم النص فيه علي أن حائزي الحيوانات الخطرة التي لا يجوز ترخيصها يلتزموا بتسلمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وأوضحت أن المادة الخامسة من القانون ذاته نصت علي أن حائزى الحيوانات الخطرة يلتزموا أيضا بتوفير الرعاية البيطرية لها والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي كما يلتزموا بتوفيرأماكن إيواء آمنه ومناسبة وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية ،كما وضع القانون عقوبات رادعه لكل من خالف أحكامه ونصوصه.

وتابعت :"وحيث أنه تم النص به علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بناءً علي عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية ،وحيث أنه تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29مايو 2023 أي قرابة العامين ولم تصدر اللائحة التنفيذية له حتى الآن لذا أتقدم بالسؤال الآتي نصه :لماذا لم يتم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 29 لسنه 2023 والذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حتي الان بالرغم من أنه تم النص به علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ".