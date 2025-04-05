فايننشال تايمز: سوق المال في وول ستريت ينهي التداول بخسارة 5.4 تريليون دولار خلال يومين

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، بأن "سوق المال في بورصة وول ستريت أنهى التداول بخسارة 5.4 تريليون دولار خلال يومين"، وذلك بسبب الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وبذلك، سجلت الأسهم الأميركية خسارة بقيمة 11 تريليون دولار منذ 19 شباط 2025.

وكانت قد هوت بورصة وول ستريت في نيويورك بنحو 6 بالمئة عند الاغلاق، في تراجع حاد للجلسة الثانية على التوالي على خلفية مخاوف المستثمرين حيال اقتصاد الولايات المتحدة بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة.

وتراجع مؤشر داو جونز 5,50 بالمئة، فيما انخفض مؤشر ناسداك بـ5,82 بالمئة، كما تكبّد مؤشر "أس أند بي 500" أسوأ خسارة له منذ العام 2020 بتراجعه 5,97 بالمئة.

ورغم إصرار ترامب على سياساته الاقتصادية، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إلى أنّ "الرسوم الجمركية ستزيد على الأرجح التضخم خلال الشهور المقبلة"، موضحًا أنّ "التوقعات غير واضحة بدرجة كبيرة وسط مخاطر متزايدة من ارتفاع البطالة والتضخم"، وذلك بعد أن دعاه الرئيس الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة.