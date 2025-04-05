إبراهيم حطيط أعلن عن عودة التحركات في قضية إنفجار مرفأ بيروت

أشار رئيس "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" إبراهيم حطيط، خلال مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة، إلى "مخالفات وتجاوزات قانونية وقضائية يقوم بها القضاة القيمون على قضية انفجار مرفأ بيروت"، معلنًا عن عودة التحركات على الأرض.

ووصف حطيط، "اجتهادات القاضي طارق البيطار بالمشبوهة"، وسأله: "هل التسوية تتضمن حقا استرداد مذكرات التوقيف التي أصدرتها، وأنك تعهدت بعدم توقيف أحد ممن تستدعيهم؟".

وتوجه إلى المدعي العام جمال الحجار بالقول: "أخبرنا عن القانون الجديد الذي اكتشفته بعد سنة، وأي قرار من قراراتك هو القانوني؟ فهل القانون يتمثل بالمصلحة الشخصية؟".

كما سأل حطيط وزير العدل عادل نصار: "أين الكلام الذي سمعناه حين زرناك في مكتبك بأنك لا تتدخل في عمل القضاة؟".

ووجه رسالة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، مشيدا بـ"خطاب القسم وما ورد في مقابلة له بأنه مستعد للمسألة لو استدعى الأمر ذلك".