"أكسيوس": ويتكوف يتوجه إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لاستكمال مفاوضات غزة

كشف موقع أكسيوس الأميركي، أنه من المتوقع أن يصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.
وقال مراسل أكسيوس باراك رافيد إن ويتكوف سيلتقي في أبوظبي مع وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية رون ديرمر، الذي يرأس فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن قضية الأسرى.
وسيتوجه ويتكوف إلى الدوحة أو القاهرة لاستكمال المفاوضات بخصوص صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وأضاف مراسل أكسيوس، نقلاً عن مسؤول أميركي وصفه بـ"رفيع المستوى"، أن المبعوث الأميركي التقى، الخميس، بعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، وأطلعهم على آخر المستجدات بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة جديدة.
وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها في 30 آذار الماضي على إطلاق إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء، ولكن الحكومة الإسرائيلية أصرت على إطلاق 11 أسيرًا حيًّا ونصف عدد الأسرى القتلى، وهو ما رفضته الحركة.
واستأنف الجيش الإسرائيلي في 18 آذار حربه على قطاع غزة مع فرض حصار مشدد، ومنع مرور قوافل المساعدات إلى القطاع المنكوب.
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