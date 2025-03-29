شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: انتشار التحالف الوطنى لدعم الأسر الأكثر احتياجا فى رمضان قمة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى المكثفة لمد يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن أعضاء التحالف الوطني ومتطوعيه انتشروا فى كل شبر فى مصر لتقديم الخير فى شهر الخير ليكون هذا المشهد حلقة جديدة من مسلسل الإنسانية التى يجسدها التحالف الوطني.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدولة المصرية أثبتت للعالم أن حقوق الإنسان ليست شعارات يرددها البعض للتباهي ولكنها مبادئ إنسانية تطبقها الدولة المصرية على أرض الواقع ولعل ما قام به التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ومساندته للشعب الفلسطيني وأهل غزة بتوصيل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالى قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان على غزة أبرز دليل على مفهوم الإنسانية وتطبيقها عمليا.