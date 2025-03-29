شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع تصوير يُبعد فيلم روكى الغلابة عن منافسات موسم عيد الفطر السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

خرج فيلم روكى الغلابة للنجمة دنيا سمير غانم من منافسات موسم عيد الفطر السينمائي، بعدما تقرر تأجيل الفيلم لعدم الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية والتي تستغرق أسبوعاً، وكان من الصعب تصويرها خلال الأشهر الماضية لانشغال دنيا بتصوير مسلسلها عايشة الدور الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الجارى ضمن مسلسلات النصف الثانى.

وكان فيلم روكي الغلابة من أبرز الأفلام المرشحة للعرض في موسم أفلام عيد الفطر 2025، ويشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، كلُ من محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعد فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2021.

دنيا سمير غانم حاضرة فى رمضان 2025 بـ عايشة الدور

وفى سياق متصل، سجلت دنيا سمير غانم عودتها إلى دراما رمضان 2025، مسلسل عايشة الدور الذي يشارك في بطولته: نور محمود، فدوى عابد، ليلى عز العرب، أميرة أديب، سليم مصطفى، عبد الرحمن ظاظا، محمود الليثى وظهور خاص للفنانين عمرو الشناوى، رحاب الجمل، زهرة سامي، والعمل من تأليف كريم يوسف، أحمد الجندى، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، نانسى عكيلة وإخراج أحمد الجندى.

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما فيلم تسليم أهالى مع النجم هشام ماجد وعرض في 2022، وشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.