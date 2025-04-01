شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبى: اتعلقت بشخصية صفا فى حكيم باشا.. ولا أقبل تعدد الزوجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم أبطال مسلسل حكيم باشا ضيوفاً في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، وتحدثت هاجر الشرنوبي عن دورها في العمل قائلة: "الدور كان مليان مشاعر وأحاسيس، فرحت جدا بالدور لما كلمونى عشان أشارك في المسلسل".

وأضافت هاجر الشرنوبي: "أنا بحب مصطفى شعبان جدا ومفيش مسلسل في موسم في رمضان لازم اتفرج عليه، فأنى أكون متواجدة معه دى حاجة مفرحانى جدا، وانى هاشتغل مع المخرج أحمد خالد أمين، والورق كان حلو أوى، والشخصية أنا حبيتها عشان كده الناس حبيتها، واتعلقت بيها، وكانت فرصة كبيرة جدا وممتنة ليهم انهم اختارونى".

وتابعت هاجر: يوم البروفة كانت بعد فرحى تانى يوم، بعد ما سافرنا الساحل ومعملناش شهر عسل، وتلقيت ردود أفعال كثيرة على الشخصية من الرجال يقولوا يارب زوجة زى صفا وفى بنات كمان كانت موافقة لو زوجها يتزوج شخصية زى صفا، لكن أنا عن نفسى كهاجر مقبلش زوجي يتزوج بزوجة تانية".

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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