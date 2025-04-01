شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان: فكرت فى تقديم دور الصعيدى منذ 5 سنوات واللهجة كانت تحديا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم مصطفى شعبان ضيفاً في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، وتحدث عن اختياره لفكرة تقديم الصعيدى في مسلسل حكيم باشا، قائلاً: "قرار الصعيدي، بفكر فيه من 5 سنين، لكن كنت بدور على حاجة متكونش تقليدي وتكون اللهجة حلوة، والصعيد ما ينفعش تكون قصة بطل لازم يكون في أحداث وحكايات".

وعن استعداداه للشخصية قال مصطفى شعبان: "اللهجة كانت تحدى مهم، لان الصعيدي بيبدأ من الجيزة لأسوان، وما بين كل قرية وقرية ونجع ونجع لهجة مختلفة ولبس مختلف، بالإضافة إن كان عندنا تحدي أنهى جيل لإن اكتشفنا ان اللهجة مختلفة بين الأجيال، وانا مش عاوزين نجيب مصحح لهجة يعمل الفورمات ده والفرق في اللهجة بين الجيل القديم والجديد".

وعن تفاصيل الملابس قال مصطفى شعبان: "الشكل وكل حاجة لها استايل، العمة ربطتها من قنا، ودرجة معينة، والجلابية مطرزة يدوى وبيلبسها الأعيان، والكوفية هاند ميد بتيجى من بره من الهند وباكستان، وغالية جدا".

وعند سؤاله هل استعان بمعايشة مع شخصيات صعيدية؟ قال مصطفى شعبان: "أنا على مدى حياتى لدى زملاء كتير من الصعيد، وأى حد بيتشرف لو لديه صديق من الصعيد بتكون فخور إن عندك صديق راجل، وأنا ليا أصدقاء كتير من أيام الجامعة من الصعيد، فكنت عارف أغلب المشاعر، والشخصية الصعيدية بتكون صارمة ومش بينكسر زى مثلا لما شفنا في المسلسل حكيم لم ينكسر إلا وقت وفاة ابنه".

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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