شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد أمين: سهر الصايغ قدمت دورها فى حكيم باشا ببراعة وهاجر طيبة مثل دورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم أبطال مسلسل حكيم باشا ضيوفاً في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، وتحدث عن المخرج أحمد خالد أمين عن فكرة المسلسل قائلاً: "الفكرة إننا لما نعمل صعيدي يا إما ثأر يا صراعات سلاح، فقلنا أساس الفكرة هتكون تجارة آثار عشان نعمل ميراث كبير يكون عليه صراع كبير من الإخوات، وأنه يكتشف في النهاية أن المال الحرام هينهى كل حياته ورجع لوالده ومعاه زوجتيه الين عاشوا معه على الحلوة والمرة".

وعن العمل مع أحمد فؤاد سليم قال أحمد خالد أمين: "اشتغلنا سوا قبل كده في طرف تالت وكان هو رئيس العصابة، فلما قرأنا الورق وفكرة حد يملى العباءة، فمش هنلاقى حد أهم في التمثيل أكتر من أحمد فؤاد سليم، وكمان الصراع أمام شخص تانى فكان اختيار رياض الخولي".

وعن اختيار هاجر الشرنوبي قال أحمد خالد: "اشتغلنا مع بعض قبل كده وشخصية صفا هي الطيبة وهى شخصية هاجر في الحقيقة، أما بخصوص سهر الصايغ فهى دايما بتعمل الأدوار الطيبة الرقيقة والفكرة إنها تبقى شرير كان جديد وعملته ببراعة".

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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