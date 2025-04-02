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ميديا هب توجه الشكر لصناع أعمالها الدرامية: يارب قدّرنا نقدم أعمالا تليق بالمشاهد

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  • ميديا هب توجه الشكر لصناع أعمالها الدرامية: يارب قدّرنا نقدم أعمالا تليق بالمشاهد 1/6
  • ميديا هب توجه الشكر لصناع أعمالها الدرامية: يارب قدّرنا نقدم أعمالا تليق بالمشاهد 2/6
  • ميديا هب توجه الشكر لصناع أعمالها الدرامية: يارب قدّرنا نقدم أعمالا تليق بالمشاهد 3/6
  • ميديا هب توجه الشكر لصناع أعمالها الدرامية: يارب قدّرنا نقدم أعمالا تليق بالمشاهد 4/6
  • ميديا هب توجه الشكر لصناع أعمالها الدرامية: يارب قدّرنا نقدم أعمالا تليق بالمشاهد 5/6
  • ميديا هب توجه الشكر لصناع أعمالها الدرامية: يارب قدّرنا نقدم أعمالا تليق بالمشاهد 6/6

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القاهرة - سامية سيد - تقدمت شركة ميديا هب – سعد جوهر بالشكر لكل المبدعين الذين قدموا أعمالا من إنتاجها في شهر رمضان 2025، حيث كتبت الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرًا للمخرج والمؤلف المبدع تامر محسن، والمؤلفة المبدعة مها الوزير، والفنانين المبدعين والفنيين المشاركين في مسلسل قلبي ومفتاحه".

ميديا هب تشكر صناع أعمالها الدرامية
ميديا هب تشكر صناع أعمالها الدرامية

 

وتابعت الصفحة: "شكرًا للمخرج المبدع محمد شاكر خضير، والمؤلف المبدع مهاب طارق، والفنانين المبدعين والفنيين المشاركين في مسلسل إخواتي".

واستكملت الصفحة: "شكرًا للمخرج المبدع إسلام خيري، والمؤلف المبدع أنور عبد المغيث، والفنانين المبدعين والفنيين المشاركين في مسلسل جودر، وشكرًا للمخرج المبدع كريم الشناوي، والمؤلفة المبدعة مريم نعوم، والمبدعين في ورشة سرد، والفنانين المبدعين والفنيين المشاركين في مسلسل لام شمسية، ويا رب دايما ألهمنا وقدّرنا نقدم أعمالا تليق بالمشاهد العربي".

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مسلسل لام شمسية
أبطال مسلسل لام شمسية

 

مسلسل جودر
مسلسل جودر

 

مسلسل إخواتي
مسلسل إخواتي

 

مسلسل قلبي ومفتاحه
مسلسل قلبي ومفتاحه

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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