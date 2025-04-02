شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصة المغربية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم الأربعاء، على انخفاض، وسجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.45 في المئة، ليصل إلى مستوى 17.675,36 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.52 في المئة، ليستقر عند مستوى 1.438,55 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.34 في المئة بمجموع 1.213,1 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.52 في المئة، ليستقر عند مستوى 1.438,55 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.34 في المئة بمجموع 1.213,1 نقطة.