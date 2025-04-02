شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصة المغربية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

المؤشرات الدولية

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم الأربعاء، على انخفاض، وسجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.45 في المئة، ليصل إلى مستوى 17.675,36 نقطة.وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.52 في المئة، ليستقر عند مستوى 1.438,55 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.34 في المئة بمجموع 1.213,1 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على تراجع بنسبة 1.08 في المئة، بمجموع 16.963,28 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات حوالي 352 مليون درهم مغربي، فيما بلغت رسملة البورصة ما يقارب 919 مليار درهم مغربي.