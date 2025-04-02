سحب نجل الفنان السوداني, المعروف ياسر تمتام, البساط من والده, خلال حفل مصغر أقيم بإحدى المطاعم بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغنى المطرب الصاعد محمد ياسر تمتام, برائعة الفنان الراحل أحمد الجابري “سيد الأسم”. حيث قدمها بصوت جميل وبطريقة مميزة نالت إعجاب الحضور وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي شارك الفيديو معلقاً: (إبن الوز عوام). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. نجل الفنان ياسر تمتام يغني مع والده في إحدى الحفلات بالقاهرة ويسحب البساط منه والجمهور: (إبن الوز عوام) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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