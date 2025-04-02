وسائل إعلام يمنية: قصف أميركي يستهدف خزان المياه في قرية الصنيف بمديرية المنصورية بالحديدة

أفادت وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله" اليمنية، عن "عدوان أميركي يستهدف خزان المياه في قرية الصنيف بمديرية المنصورية بالحديدة". وذكرت وسائل إعلام، أن "استهداف العدوان الأميركي خزان الصنيف بالمنصورية حرم 50 ألف مواطن من المياه"، لافتةً الى "مقتل 61 مدنيا وإصابة 139 في العدوان الأميركي على اليمن منذ 15 آذار الماضي".

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