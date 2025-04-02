قدمت جماهير نادي الهلال السوداني, الحاضرة لمؤازرة فريقها في مباراته أمام الأهلي المصري, من داخل إستاد القاهرة الدولي, الشكر لدولة مصر, لاستضافتها الشعب السوداني, في محنته. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الجماهير السودانية بحمل “تيفو” ضخم بالمدرجات كتبت عليه (شكراً مصر). من جانبها فقد قامت جماهير النادي الأهلي الحاضرة برد التحية للجمهور السوداني, بالهتاف الحار (مصر والسودان إيد واحدة) في لقطة تم وصفها بالأجمل خلال المباراة التي كسبها أصحاب الأرض بهدف نظيف. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. أجمل لقطات المباراة.. جماهير الهلال السوداني ترفع “تيفو” مكتوب عليه (شكراً مصر) والجماهير المصرية ترد: (مصر والسودان إيد واحدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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