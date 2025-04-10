يامال يعزز رقمه التاريخي في دوري الأبطال

واصل لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات دوري أبطال أوروبا، بمشاركته أساسيًا ضد بوروسيا دورتموند، مساء الأربعاء، بذهاب الدور ربع النهائي.وعزز يامال صدارته لقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة قبل بلوغ سن الـ18 عامًا، وفقًا لإحصائية نشرتها شبكة “أوبتا” العالمية.

وبلغ عدد مشاركات يامال في دوري الأبطال حتى الآن 20 مباراة، وهو رقم لم يسبقه إليه أي لاعب آخر في نفس الفئة العمرية، متفوقًا بذلك على مجموعة من أبرز النجوم.من بين هؤلاء النجوم “الإنجليزي جود بيلينجهام، والبلجيكي يوري تيليمانس، والفرنسي وارن زائير إيمري، والإسباني باو كوبارسي، والبرتغالي جيوفاني كويندا”، حيث يمتلك الخماسي 10 مباريات فقط في البطولة قبل إتمامهم 18 عامًا.

هذا الإنجاز التاريخي يسلط الضوء على المسيرة المميزة للاعب الشاب، الذي لا يزال يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، لكنه بات عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق الكتالوني، سواء في الليجا أو في دوري الأبطال.

وفاز برشلونة على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة كان لـ لامين يمال نصيب منها بتسجيله للهدف الرابع.

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